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Полша победи Франция и остави "петлите" извън финалите в Нингбо

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Спорт
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Това е най-слабото класиране на "петлите" от началото на провеждането на Лигата на нациите

полша победи франция остави петлите извън финалите нингбо
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Мъжкият национален отбор на Полша продължава убедителното си представяне в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Воденият от Никола Гърбич тим се наложи над Франция с 3:1 (17:25, 25:22, 25:21, 25:18) в среща от група 8 на надпреварата.

Така "дружина полска" заема втората позиция във временното класиране с 26 точки (9 победи, 2 загуби) и си гарантира билет за финалите в Нингбо (Китай) в края на месеца.

Французите се сбогуваха с мечтата за финали, след като остават на 12-а позиция с 13 точки (5 победи, 6 загуби). Предстои мач с България на 20 юли (понеделник) в 00:00 ч., но резултатът му не би променил ситуацията.

Това е най-слабото класиране на "петлите" от началото на провеждането на Лигата на нациите.

Най-резултатен за Полша бе Бартломией Болондж с 18 точки (4 блокади), по 13 точки записаха Уилфредо Леон (2 аса, 2 блокади) и Камил Семенюк (1 блокада). За съперника Стефан Бойер се отчете с 14 точки (2 блокади), Антоан Потрон добави 12 точки (1 блокада).

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