Полша и САЩ ще спорят за трофея в Лигата на нациите

Защитаващият титлата си тим на Полша се класира за финала на Лигата на нациите по волейбол за мъже, след като разгроми Словения с 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) в полуфиналите на турнира в Нинбо (Китай). Шампионите от 2023 и 2025 година ще спорят за златните медали със САЩ, които в драматичен петгеймов сблъсък се наложиха над Япония с 3:2 (25:19, 23:25, 20:25, 25:19, 15:13).

Поляците, водени от вдъхновения Вилфредо Леон, който записа впечатляващите шест аса, наложиха тотално превъзходство още от началото на двубоя. Първата част премина изцяло под тяхна диктовка и приключи при убедителното 25:16.

И във втория гейм Полша контролираше събитията на игрището и натрупа аванс от три точки. Словенците успяха да изравнят, но това се оказа само кратък проблясък. Шампионите стигнаха до пет геймбола и още при първата възможност Бартоломей Лемански сложи точка на частта с успешна блокада.

Третият гейм започна с четири поредни точки за Полша, две от които дойдоха директно от сервисите на Леон. До края „Дружина полска“ не изпусна инициативата, а две последователни блокади на Артур Шалпук донесоха мачбол. Лемански реализира победната атака за крайното 25:17 и край на срещата.

Статистиката също красноречиво показа превъзходството на поляците. Те записаха 9 срещу 3 аса, 12 срещу 6 успешни блокади и 35 срещу 25 точки в атака, докато при непредизвиканите грешки двете селекции бяха почти равностойни – 18:19.

Вилфредо Леон бе най-резултатен с 16 точки, като освен шестте аса добави осем успешни атаки и две блокади. Бартек Болондж реализира още 15 точки, включително два блока и един ас. За Словения единствено 40-годишният Ален Пайенк завърши с двуцифрен актив – 11 точки, дошли след две блокади, два аса и пет успешни атаки.

„Не се случва често да спечелиш полуфинал с 3:0. Доминирахме във всеки гейм, но не е никак лесно да поддържаш такова ниво ден след ден. Надявам се на финала да запиша още повече асове“, заяви Леон пред VBTV след края на срещата.

В другия полуфинал САЩ измъкна драматична победа над Япония след тайбрек. Американците стигнаха до два мачбола при 14:12. Итън Чемплин пропусна първата възможност със сервис в мрежата, но при следващата Матю Андерсън сложи край на интригата и класира тима си за четвърти финал в историята на турнира. Досегашните три участия в битката за трофея завършиха със загуби, включително поражението именно от Полша през 2023 година.