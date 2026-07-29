Словения и Япония откриха полуфиналната четворка във волейболната Лига на нациите

Словения и Япония станаха първите два отбора, които си осигуриха място на полуфиналите във волейболната Лига на нациите при мъжете. Двата тима постигнаха победи в четвъртфиналите на финалния турнир в китайския град Нинбо.

Словенците надделяха над Турция с категоричното на пръв поглед 3:0 (25:21, 35:33, 39:37), но успехът дойде след повече от два часа игра и два изключително драматични гейма.

Турският тим започна по-добре в първата част, но допусна серия от непредизвикани грешки, от които Словения се възползва, за да поведе. Истинската битка обаче дойде във втория и третия гейм. Във втория словенците пропуснаха десет възможности да затворят частта, преди да успеят при 35:33, а третият предложи още по-голяма драма и приключи при 39:37 след успешна блокада на Ник Муянович.

Най-резултатен за победителите беше Рок Можич с 25 точки, докато Адис Лагумджия реализира 21 за Турция. На полуфиналите Словения ще срещне победителя от четвъртфинала между Полша и Украйна.

В другия четвъртфинал Япония оправда ролята си на фаворит и се наложи над домакина Китай с 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23).

Китайците изненадаха победителя в редовния сезон, след като спечелиха първия гейм, а и във втората част оказаха сериозна съпротива. След изравняването японците поеха инициативата и доминираха в третия гейм, преди в четвъртия да удържат натиска на домакините в решаващите разигравания.

При резултат 23:23 състезател на Китай допусна грешка при сервис, а веднага след това Шома Томита сложи точка на спора с ас.

Ран Такахаши беше най-резултатен за Япония с 21 точки, а Юджи Нишида и Лари завършиха с по 13. За Китай Бин Ван реализира 19 точки.

В спор за място на финала японците ще се изправят срещу победителя от четвъртфиналния двубой между Италия и САЩ.