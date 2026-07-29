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Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, в което ясно се казва: "Поддържайте самолетите МиГ-29"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Снимка: БТА
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Имам писмо от Пентагона, в което ясно казва: „Поддържайте самолетите МиГ-29“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Показвам ви една заявка. Това е заявка за частите за МиГ-29. Тази заявка не е изпълнена през 2021 година. Как да поддържаме самолетите, които са необходими на нашите летци да водят ритмична подготовка и да носят бойното дежурство? Ние имаме такъв ангажимент към НАТО. Търсим всякакви възможни варианти. Имам писмо от Пентагона, в което ясно казва: „Поддържайте самолетите МиГ-29“. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено от страни, които в момента експлоатират МиГ-29. Кои са тези страни? Това са Полша и едно време, преди доста години, Унгария е използвала МиГ-29. Изпратил съм писма и съм запитал дали могат да ни предоставят и резервни части.“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Разбирам младите хора, уважавам ги и даже бих желал чрез вас да ги поканя утре в 13:00 часа да им прочита член 9 от Конституцията на Република България, Закона за отбраната и въоръжените сили. Там ясно е написано, че нашите въоръжени сили гарантират националната ни сигурност. Тези млади хора обаче бяха прави в едно – тука не е руски свят, но тука не е украински свят. Тука е български свят. И аз като министър на отбраната на България категорично настоявам за идеята, че нашите въоръжени сили трябва да имат способността да летят и да пазят огромното ни небе.“

#поддръжка на МиГ-29 #Димитър Стоянов #министър на отбраната

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