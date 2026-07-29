Радев обсъди модернизацията на Българската армия с представители на италианския концерн Leonardo

Модернизацията на Българската армия и интересът на България да придобие противопожарни самолети обсъди министър-председателят Румен Радев с представители на италианския концерн Leonardo. В срещата в Министерския съвет участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов, съобщиха от правителствената пресслужба.

Доброто сътрудничество между България и Leonardo в процеса на модернизация на Българските въоръжени сили, както и доставката и поддръжката на хеликоптерите, които днес се използват в спешната медицинска помощ по въздуха у нас, бяха сред акцентите на срещата. Придобиването на транспортни средства и други общи проекти бяха очертани като потенциали сфери на сътрудничество.

Министър-председателят Радев подчерта, че политиката на българското правителство по отношение на модернизацията на Въоръжените сили е не само придобиването на отбранителна техника, но и ефективното участие на български компании във веригите на доставки на части и компоненти за нейната поддръжка, както и създаване на съвместно производство.