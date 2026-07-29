Илияна Йотова проведе среща с олимпийските ни медалисти по природни науки и техните ръководители

Държавният глава Илияна Йотова проведе среща с медалисти и представители на българските олимпийските отбори по природни науки – биология, физика, химия, както и по математика. На срещата присъстваха преподаватели и ментори на учениците и представители на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Разговорът е част от срещите на държавния глава с родните състезатели за поддържане на диалога между президентската институция и успелите млади българи.

На международните олимпиади тази година по математика, физика, химия и биология за България бяха извоювани общо 20 медала - два златни, девет сребърни и девет бронзови. Всички български участници в четирите олимпиади са носители на медали.

Илияна Йотова, президент: "Във ваше лице аз виждам бъдещето на България. Зад всеки ваш медал стоят години упорита подготовка, безброй часове решаване на задачи, лабораторна работа и постоянство."

По думите ѝ качествата, които състезателите са изградили - любознателност, дисциплина, критично мислене и стремеж към надграждане на постигнатото, ще бъдат определящи за развитието на обществото през следващите години.

Илияна Йотова призова учениците да продължат образованието си у нас и изрази увереност, че страната ни ще предоставя необходимите условия за научен труд и технологично развитие.

Илияна Йотова, президент: „Благодарение на вашата всеотдайност България остава десетилетия наред сред уважаваните участници в най-престижните международни научни олимпиади.“

По време на срещата бяха обсъдени условията за подготовка на учениците. Подчертан беше големият дисбаланс в условията за обучение и развитие, които предлага столицата и останалите градове, от които е минимален броят на участниците в олимпиади. Обсъдени бяха и разминаванията в училищната и олимпийската подготовка, липсата на достатъчно добра материална база и необходимостта от по-голяма мотивация на ученици и учители. С общи усилия следва да преодолеем тези разминавания, открои президентът.

Илияна Йотова, президент: „Вие трябва да живеете със самочувствието, че сте избрани и можещи, да реализирате амбицията си да вървите напред, а институциите следва да се погрижим за трудностите, които срещате по своя път.“

Обща бе позицията на държавния глава и ръководството на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, че е необходима информационна кампания в цялата страна, която да осведомява учениците за възможностите, свързани с участие в международни състезания.

В мое лице имате подкрепа, заяви Илияна Йотова и призова олимпийците да бъдат активни и да предават опита и знанието си на по-младите си колеги.

Държавният глава изрази очакване за високи постижения и от отборите, чиито международни състезания тепърва предстоят.