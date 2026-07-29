Атанас Пеканов за ПВУ: Тази година трябва да заявим разходи 6 пъти повече, отколкото са направени в последните 5 години

Тази година трябва да заявим разходи 6 пъти повече, отколкото са направени в последните 5 години, заяви вицепремиерът с ресор управление на европейските средства Атанас Пеканов по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост в студиото на "Още от деня".

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Ситуацията по ПВУ беше доста притеснителна през май месец. Днес финализирахме предоговарянето на някои части от ПВУ. Става въпрос за тези инвестиции, които нямаше да се случат до края на август заради различни забавяния, или тези реформи, които не бяха заложени по най-правилния начин. С решението, което днес взехме, се осигуряват 500 милиона евро за хората в региона – мерки, които ще бъдат използвани за различни видове дейности. От една страна, дейности за рекултивация, рехабилитация на минните терени. Те трябва да бъдат подготвени за нови производства. И след като бъде направена тази рекултивация и рехабилитация, да се построят индустриални зони, за да идват предприятия. До края на тази година ние трябва да заявим към Брюксел 800 милиона евро разходи, които са се случили. До момента за 5 години сме заявили 120 милиона, т.е. ние сега тази година трябва да заявим разходи 6 пъти повече, отколкото са направени в последните 5 години."

За решението на Илияна Йотова да не наложи вето на Бюджет 2026 Пеканов коментира:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Думите ѝ са коректни. Ситуацията не е цветуща. Бюджетът е такъв, какъвто е заварен. Ако бяхме предприели масови съкращения, нямаше да доведат до добър край. Бюджетът трябва да помага на икономиката и на хората. Чувам опозицията – колеги на Асен Василев от години ни казват: политиката, която се води, не беше толкова добра. Вдигаш разходите, но няма приходи. И колкото Василев да ни обясва от ефира, че ситуацията е преодолима, тя ще е преодолима, когато се предприемат мерки и такива ще има следващата година. През целия август месец ще се работи по последващия бюджет, така че през есента да бъде представен бюджет със значително по-нисък дефицит, но такъв, който няма да счупи държавата."

По отношение на детската болница вицепремиерът коментира:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Има 46 милиона заделени за детската болница. Министър Ивкова върши работа, за да може през следващата година да започне строежът. Работи се денонощно. За премиера това е много важна тема. Не сме се отказали от нея."

За кандидатурата на Илияна Йотова за президент Пеканов заяви:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Познавам Илияна Йотова от много години. Тя е изключително компетентен политик с много опит на различни нива в България и в Европа. Винаги е заемала много ясни позиции по теми от национален интерес – по темата с Македония, по други теми от европейско значение, национално значение. За мен това не е изненада, тъй като аз лично също я подкрепих."

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