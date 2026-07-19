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Мъжкият ни национален отбор по волейбол надигра САЩ и е на победа от финалите в Лигата на нациите

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Спорт
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България вече има 7 победи и 20 точки, което изкачва отбора на шесто място във временното класиране.

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България победи домакина САЩ с 3:1 (27:25; 22:25; 26:24; 25:18) в 11-ия си мач от Лигата на нациите по волейбол за мъже. Пред над 5000 български фенове в NOW Arena "трикольорите" изиграха най-силния си мач от началото на тазгодишното издание на турнира. Седмият успех доближи максимално избраниците на треньора Джанлоренцо Бленджини до участие във финалния турнир в Китай.

България започна в състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов, Александър Николов и либерото Дамян Колев.

Началото беше равностойно, но след серия на Матю Андерсън САЩ поведе. България постепенно намери своя ритъм, а началният удар на Александър Николов и стабилната работа на блокада възстановиха равенството при 12:12. До края на гейма двата отбора вървяха точка за точка. Американците стигнаха първи до геймбол след успешната двойна смяна на Карч Кирали, но два сервиса на Илия Петков, контраатака на Александър Николов и ас на централния блокировач осигуриха успеха с 27:25.

Втората част започна по-силно за България. "Трикольорите" поведоха с 5:2 след нападение на Алекс Грозданов и блокада на Жасмин Величков. Американците реагираха с четири поредни точки и обърнаха резултата. В следващите минути двата отбора си разменяха инициативата, а блокадата на България неколкократно спря Тори Дефалко. България поведе с 18:17, но в заключителните разигравания домакините показаха повече търпение и изравниха геймовото съотношение след 25:22.

В третия гейм българските национали отново демонстрираха висока ефективност при сервис и блокада. Александър Николов и Аспарух Аспарухов поведоха своите съотборници, а Симеон Николов на два пъти спря Мат Андерсън с блокада за 9:5. САЩ успя да обърне до 15:14, но в най-важните моменти капитанът Алекс Грозданов пое лидерската роля с ключова блокада и силен сервис. Последваха ас на Аспарухов, нова успешна контраатака и серия от зрелищни защитни действия. Геймът трябваше да се реши отново след допълнителни точки, като Илия Петков направи решителна блокада за 26:24.

"Трикольорите" започнаха концентрирано и четвъртата част. Алекс Грозданов реализира ас срещу либерото Шоджи след равностойното начало, а още в следващото разиграване тройна блокада спря нападението на Джейк Хейнс за 13:10. Симеон Николов също се отчете с директна точка от начален удар, а Денислав Бърдаров завърши едно от най-важните разигравания в мача за 18:13. До края България игра силно и след нова блокада срещу Тори Дефалко затвори двубоя с 25:18.

Националите на България изиграха най-силния си мач от началото на тазгодишното издание на Лигата на нациите и завършиха срещата с 10 аса, 14 блокади и 43 процента отборна ефективност в атака.

Александър Николов беше най-резултатен за успеха с 32 точки. Аспарух Аспарухов завърши с 12 точки, Денислав Бърдаров добави 10, а капитанът Алекс Грозданов и Симеон Николов реализираха по три точкови блокади.

За САЩ с 19 точки се отличи Джек Хейнс.

България вече има 7 победи и 20 точки, което изкачва отбора на шесто място във временното класиране. "Трикольорите" изпревариха Украйна и Турция, които по-късно днес ще изиграят своите последни срещи от турнира съответно срещу Германия и Иран.

За тима, воден от Джанлоренцо Бленджини, предстои последен двубой от груповата фаза срещу олимпийския шампион Франция в нощта на 19 срещу 20 юли от 00:00 часа българско време. Победа срещу "петлите" ще класира българите за финалния турнир в Нинбо. Загуба за Украйна или Турция също ще осигури на България участие сред най-силните осем отбора в тазгодишното издание на Лигата.

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