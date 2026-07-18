Разочароващият завършек на Мондиал 2026 за "Трите лъва"

В хода на Мондиал 2026 отборът на Англия вярваше, че е на правилния път и уверено постигаше добри резултати - пет победи и нулево равенство с Гана във втория мач от груповата фаза.

Всяка победа в елиминациите даваше увереност на "Трите лъва", че могат да спечелят следващия си мач. Докато не дойде Аржентина.

Възпитаниците на Томас Тухел отстъпиха на световния шампион с 1:2, след обрат и два гола след 85-ата минута, като за основен виновник е смятан именно германецът. Островитяните обаче трябва да оставят разочарованието настрана, ако искат да победят Франция в мача за третото място.

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