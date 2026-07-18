Експеримент на БНТ: Колко време отнема пътуването към Гърция?

Екип на БНТ направи експеримент с пътуване по маршрута през Симитли, Кресненското дефиле и Кресна - традиционно изпитание за хиляди пътуващи към Гърция. Колко време отнема преминаването, къде трафикът се забавя най-много и защо 23 километра понякога се изминават за близо час, а друг път за много повече?

Пътуваме по международния път Е-79 към Гърция. Само 23 километра делят Симитли от Кресна. Именно тук всяко лято хиляди автомобили се събират в едно от най-натоварените трасета в страната.

След края на автомагистрала „Струма“ край Симитли, скоростта пада рязко. И обикновено точно тук започва първото голямо струпване на автомобили.

Илия Димитров: „Тия магистрали на парче дето се правят, слизаш, качваш се. Това е проблемът“.

Днес движението е спокойно. В някои дни обаче ситуацията изглежда съвсем различно.

Малко по-нататък започва Кресненското дефиле – втората конфликтна точка по маршрута. Ограничението на скоростта е 70 км/ч., но на някои опасни участъци, както и по време на ремонти, то е едва 30 км/ч.

Йордан Тодоров: „Всека година е все по-натоварен. Задръствания има всеки ден…“.

Третата най-натоварена точка е Кресна.

По проект този път е с пропускливост 700 автомобила на час. В дни като днешния обаче те достигат над 1500.

Всеки зелен сигнал за пешеходците означава ново спиране и още няколко минути чакане за шофьорите.

Петър Петров, зам.- кмет на община Кресна: „Когато имаме и включване на светофара, да кажем през 6 минути, това е достатъчна предпоставки за получаване на едно задръстване“.

При по-дълги колони, навигацията започва да търси обходен маршрут, най-често през квартал "Моравска".

Альоша Андонов: „Влизат некакви камиони големи. Аз на шофьорите по някой път им казвам да намалят, защото има деца“.

Хората са принудени сами да слагат знак за ограничение на скоростта в квартала.

Петър Петров, кмет на община Кресна: „Там не може нито да излезем до магазин, нито да мръднеш, не дай си Боже да се наложи влизане на линейка, пожарна и т.н“.

В 12:55 часа достигаме крайната цел.

Цялото разстояние от Симитли до изхода на Кресна изминахме за общо 55 минути.

Средната ни скорост е едва 25 км/ч. Макар обходният път край Кресна да се изгражда, шофьорите са убедени, че трайното решение на кошмарния трафик е завършването на автомагистрала „Струма“.