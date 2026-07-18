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България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. Кулминацията в родния град на Апостола, където се провежда тържествена митинг-заря, която БНТ ще предава на живо.

На 18 юли 1837 - 6 юли по стар стил, преди точно 189 години се ражда Васил Иванов Кунчев - Апостолът на Свободата. Макар да се появиха спорове около рождената година на Дякона - именно днес в родния му град се стекоха хора от цялата страна.

Почитта към Апостола на свободата събра хора от цялата страна в Карлово. Те поднесоха цветя пред монумента на революционера и пред паметника на майка му Гина Кунчева в родната му къща.

Валентин Сираков: „Днешният ден е много светъл. Ражда се велик българин с велик дух, който ни води през времената.“

Пред паметника на Левски застанаха и участниците в Националния поход „По стъпките на Апостола“ – рекордните 284 души.

Галя Цветкова, ръководител на похода: „Туристи от 30 български селища, от Австрия, Америка и Ирландия, пристигат в Карлово да се поклонят пред паметта на Васил Левски.“

Стефан Гарев, участник в похода от Плевен: „Малко да покажем патриотизъм, който е останал в нас още от малки.“

В София в честванията се включиха Гвардейският духов оркестър и квартет „Светоглас“. Пред паметника на Левски в Борисовата градина застана и Мария Панчовска, за която Апостолът на свободата е семейна светиня.

Мария Панчовска: „Имаме косъм от косата му. Моят дядо Петър Панчовски даде кичур от косата на Левски. Уреди той да бъде дарен на „Света София“.“

Снимки: БГНЕС

Във Варна годишнината беше отбелязана с военен ритуал пред паметника на Левски в Морската градина.

„Васил Левски е звездата на България. Всички гледаме към него и следваме неговите завети. Голяма личност!“

189-ата годишнина от рождението на Дякона беше отбелязана и извън пределите на България.

Вижте прякото включване на Димитър Димитров.

#189 г. от рождението на Васил Левски #Тържествена заря-проверка #карлово #България

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