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Пелената от дим заради горските пожари в Канада продължава да обгръща Ню Йорк

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Пелената от дим заради горските пожари в Канада продължава да обгръща Ню Йорк
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Пелената от дим заради горските пожари в Канада продължава да обгръща Ню Йорк. Ситуацията предизвика притеснения около безопасността за присъстващите на големия финал на Световното по футбол утре между Аржентина и Испания. Американският президент пък обвини Канада в престъпна небрежност и ги заплаши с нови мита.

Над 950 са активните горски пожари, които бушуват на канадска територия. Голяма част от тях все още не са овлядяни. Задимяването се усеща силно и в Съединените щати - от Минесота до Мичиган, през Пенсилвания и Охайо до Ню Йорк.

Така изглежда американският мегаполис днес - пелената от гъст дим от Канада вече трети ден се стели над града, където утре на стадиона в Ню Джърси трябва да се изиграе финалът на Световното първенство. Доналд Тръмп обвини северните си съседи за ситуацията.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще държим Канада отговорна за това, че не си поддържа горите и сега в Съединените щати нахлу замърсен и нездравословен въздух, който е и опасен. Това е абсолютно неприемливо!"

Тази престъпна небрежност струва на Съединените щати милиарди долари, а цената за това замърсяване трябва да бъде добавена към митата, които Канада ни плаща.

В момента Канада, която с години търгуваше свободно със Съединените щати, плаща между 10 и 50% за внос на стоки. Канадският премиер Марк Карни коментира, че страната му прави всичко възможно да потуши пожарите и че отговорността за поддържането на горските площи е и на двете държави.

Малко по-късно, на приема за ФИФА Тръмп се похвали за домакинството на Световното по футбол и предложи отново да е домакин, но без Мексико и Канада.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Джани Инфантино предложи да домакинстваме заедно с Китай и това е чудесна идея. И така ще има хубави, кратки полети между мачовете."

Според експерти, въпреки задимяването, няма реална опасност за посетителите на утрешния финал на Световното първенство. Днес в Ню Йорк има и превалявания, което се очаква да подобри качеството на въздуха.

#световното по футбол #дим #горски пожари #Канада #Ню Йорк

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