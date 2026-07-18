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Йордан Терзийски, ПП: Противоречивата външна политика дава вредни сигнали

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Противоречивата външна политика дава вредни сигнали. Така депутатът от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски коментира в предаването "Говори сега" позицията на властта по отношение на участието на България в "Коалицията на желаещите".

"Вие към днешната дата можете ли да си отговорите – ние част ли сме, подкрепяме ли "Коалицията на желаещите", "Коалицията на нехаещите" или "Коалицията на незнаещите". Това е една изключително непоследователна и противоречива политика, която дава изключително вредни сигнали. Между другото, ние днес празнуваме 189 години от рождението на Васил Левски. И точно такава противоречива национална политика, външна, е в изключително противоречие със завета, който ни остави Апостола, а именно да сме равни с другите европейски народи."

Управляващите си противоречат сами на себе си, категоричен е Терзийски.

"Те са опозиция сами на себе си. Важно е какви послания излъчва в момента България и управлението на България – както като геополитическите партньор, така и към бизнеса. Защото какви са в момента сигналите? От една страна – изключително противоречиви външнополитически позиции, от друга страна – един бюджет, който се приема в момента с 5,7% дефицит и влизане в процедура по свръхдефицит. Това са изключително притеснителни сигнали и рискът това да повлияе на имиджа на България и да рефлектира върху българските граждани е голям."

Според думите на депутата подобна криза не е изненадваща.

"Тя е предизвестена, един вид. Защото когато дойдеш на власт на вълната на една популистка вълна, когато нямаш принципи, нямаш ясни ценности, нямаш управленска програма, а се клатиш между обслужването на едни чужди интереси и собствения си имидж и рейтинг вътре политически, самият факт, че слагаме вето върху пакета санкции и махаме оттам руски олигарси, чий интереси според вас защитава правителството на г-н Радев?"

Вижте целия разговор във видеото.

#вредни сигнали #"Коалиция на желаещите" #Йордан Терзийски #"Продължаваме промяната" #външна политика

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