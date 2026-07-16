Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна в българската позиция за Украйна?

Подписът на външния министър под декларацията от срещата “Украйна – Югоизточна Европа” повдигна въпроса дали България изпраща еднозначно послание към партньорите си, след като премиерът Румен Радев обяви в Париж, че мястото на България не е в "Коалицията на желаещите". Опозицията реагира остро в парламента. Управляващите обясниха, че обрат в българската външна политика няма, защото страната ни много ясно декларира, че няма да блокира общоевропейски решения, но ще преглежда своите ангажименти индивидуално. В позиция от Външно министерство категорично заявиха, че министър Петрова не е подписвала декларация, с която страната ни поема нови ангажименти.

От Външно министерство заявяват, че българската позиция остава непроменена – България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украйна, но продължава да изпълнява ангажиментите си по линия на ЕС и НАТО. В позицията се подчертава, че приетата декларация няма правно обвързващ характер. Тя е подкрепена и от държави, които са извън ЕС и други, които изобщо не са участвали в срещите на "Коалицията на желаещите". Самата коалиция също има неофициален характер и обсъжда възможни гаранции за сигурност след постигането на мир, като всяка държава сама решава дали и как да участва.

От опозицията поставиха въпроса каква е официалната външнополитическа линия на кабинета и дали декларацията от Киев не противоречи на заявеното от премиера Румен Радев в Париж.

Георг Георгиев, ПГ на ГЕРБ-СДС: "На коя роля на Румен Радев да вярваме – дали на евроскeптика, който каза, че ще налага вето на санкциите, този който ни извади от коалицията на желаещите, или на Румен Радев и неговото правителство проевропейско, това което чрез Киевската декларация призовава за засилване на санкциите, засилване на натиска."

Ивайло Мирчев, ПГ на “Демократична България”: "България не се включва в общата противоракетна отбрана, не се включва в инициативите, обяснява, че по никакъв начин не трябва да се съдейства на Украйна и да бъдем част от коалицията на желаещите, но едновременно с това зя пред хората, за пред чужденците, министърът подписва декларация."

Николай Денков, ПГ на "Продължаваме Промяната”: "Свидетели сме на поредния случай на политическа шизофрения, казва се едно, след което се прави обратното."

Костадин Костадинов, ПГ на “Възраждане”: "За съжаление през последните 36 години българската външна политика стана синоним на слагачество и на слугинаж, тези доста нескопосани опити на Румен Радев да прави някакви лупинги във въздуха, където обяснява едно, а върши друго, предизвикват само и единствено насмешка и презрение."

В отговор от "Прогресивна България" твърдо заявиха, че обрат в позицията на България няма.

Петър Витанов, ПГ на "Прогресивна България", председател на Комисията по външни работи в НС: "Това са политически, а не юридически документи и нямат правно обвързващ характер. Съвсем нормално е в дипломацията тя да бъде многопластова. И вие виждате, че за първи път през последните месеци България демонстрира гръбнак. Тя не блокира европейските решения, а има собствена позиция. Бяхме обвинени за член 7, който казва засилваща роля на "Коалицията на желаещите", но тези които са прочели декларацията могат да видят, че става дума за периода след подписване на мирно споразумение."

снимки: БТА, БГНЕС

България поставя акцент върху двустранното сътрудничество с Украйна в енергетиката и икономиката. Посещението на министър Петрова в Киев е била продължение на разговорите между премиера Радев и президента Зеленски за разширяване на двустранните отношения именно в тези области.

Автори: Ирина Цонева, Цветелина Катанска