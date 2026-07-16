Възстановиха електрозахранването на Пампорово по старото трасе, прекъснато от голямото свлачище

От днес се възстановява електрозахранването на курорта Пампорово по старото трасе, което беше прекъснато от голямото свлачище в началото на май. Електроразпределителното дружество възстанови съборените стълбове в района на Райковски ливади. Основният път Смолян – Пампорово обаче все още е прекъснат.

Два месеца и половина свлачището остава активно. Продължава и обследването му.

Георги Пепеланов – областен управител на област Смолян: „Бързи геоложки проучвания, монтиране на станции за измерване на движението на свлачището. Реални резултати има, проектантите работят. По първоначални данни на геолози най-вероятно ще се премине към варианта мостово съоръжение, но трябва да си свършат работата геолозите и да кажат кога може да се влезе в самото свлачище.“

Междувременно община Смолян изгради авариен път, който да се ползва от работещите в курорта Пампорово. А кметът на Смолян призова туристите да използват официалните обходни маршрути през Рожен и Превала.

Николай Мелемов – кмет на Смолян: „Човек, ако идва от Варна и пътува 5 часа, ще мине десет минути повече през обходния път. Това не е обходен път, подчертавам го дебело. Ние не искаме да насочим трафика тук.“

Сутрин и вечер движението по аварийното трасе е много интензивно. И въпреки направените отбивки, на много участъци от пътя разминаването на две коли е невъзможно.

Асен Рашев – работи в Пампорово: „Ежедневно ми се налага минимум четири пъти да мина оттук, да се кача от Смолян до Пампорово, да сляза за някакви материали, пак да се кача, да се прибера. Последните десет дни е доста заето заради пристигането вече на повече туристи, като очаквам до две седмици тука да станат зверските тапи.“ Мария Дамянова – работи в Пампорово: „Сутрин и вечер хората отиват на работа и се прибират от работа и е малко по-трудно. Виждате, тесен е пътят, така че е трудно за разминаване. Трябва да има контролни органи според нас, които да регулират движението. В крайна сметка минават и по-големи бусове, а виждате, разминаването и на леките автомобили е трудно.“

Близо 2500 души работят в Пампорово през зимния сезон. Хората и сега смятат, че пътят е опасен, какво остава за зимата.

"БНТ: През зимата как ще се минава по тоя път? Теодора Кушлева – работи в Пампорово: Не знам, ще е интересно. Предполагам, ще е трудно за някои от шофьорите. Асен Рашев: Аз, ако съм местната управа, зимата този път ще го затворя.“

От община Смолян поеха ангажимент аварийният път да бъде почистван през зимата.