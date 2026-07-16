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Премиерът Румен Радев: България следи със загриженост случващото се в Ивицата Газа и в Западния бряг

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Страната ни ще продължи да подкрепя усилията за преустановяване на военните действия в региона, посочи премиерът

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България следи със загриженост случващото се в Ивицата Газа и в Западния бряг и ще продължи да подкрепя усилията за преустановяване на военните действия в региона. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща със специалния пратеник на президента на Държавата Палестина Махмуд Абас Ахмед Маждалани. Румен Радев подчерта, че България подкрепя практическото изпълнение на резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН и Всеобхватния план за Газа, които откриват пътя към възобновяване на политическия процес в търсене на устойчиво мирно решение, от което е част и Европейският съюз.

Необходими са последователни усилия от цялата международна общност за постигането на траен и справедлив мир на принципа на двете държави, който да гарантира сигурността както на Държавата Палестина, така и на Държавата Израел, заяви Румен Радев. Премиерът отбеляза и че въпросът за постигането на ефективно мирно решение в Близкия изток се повдига от все повече държави, особено след ескалацията на военните действия в Ивицата Газа, при които загинаха десетки хиляди и сред тях хиляди деца.

По време на срещата Ахмед Маждалани потвърди подкрепата на палестинската власт за мирния процес чрез изпълнението на резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, която предвижда разоръжаването на Хамас и изтеглянето на израелската армия от Ивицата Газа.

Ахмед Маждалани отбеляза и подготовката на палестинската власт за парламентарните избори през ноември 2026 г., които са от ключово значение за легитимността на институциите и за утвърждаване на единството на палестинския народ и призова за широко участие на международни наблюдатели в тяхното провеждане.

Снимки: Министерски съвет

# Държавата Палестина #усилията за мир #премиера Румен Радев #Ивицата Газа

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