ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския маршрут, петима са арестувани

ГДБОП и Службата за борба с организираната престъпност на Сърбия проведоха съвместна полицейска операция, довела до разбиването на мрежа за незаконна контрабанда на мигранти по т.нар. Балканския маршрут.

Разследването е проведено в рамките на оперативната работна група на OTF ITER на Европол, създадена през септември 2023 г. за подпомагане на националните власти в противодействието на каналджийските мрежи.

Петима души са арестувани на територията на съседната страна, сред които двама полицейски служители и организатор на престъпната група, стоящ високо в йерархията на международния трафик.

В резултат на акцията са иззети три автомобила, използвани за превоз на мигранти. Претърсени са и пет адреса, в които са открити огнестрелни оръжия и боеприпаси, радиостанция и мобилни устройства, сума в брой от 5700 евро и 40 000 сръбски динара.

В хода му е установено, че групата е създадена през 2025 г., като между януари и юли т. г. е успяла да организира превеждането групи от афганистански граждани от Турция през България и Сърбия към държави от Западна Европа.

Основните ѝ членове са сръбски граждани, базирани в град Пирот. Предоставената „услуга“ по транспортиране, настаняване и преминаване на зелената граница чрез предварително определени GPS координати, е струвала около 1300 евро на човек. Повечето плащания са извършвани чрез неформалната система за парични преводи „Хавала“.

Незаконното превеждане на мигранти остава една от основните форми на организирана престъпност в Европейския съюз и изисква координирани действия по цялата престъпна верига – от набирането и транспортирането на мигрантите до проследяването на финансовите потоци, които поддържат тази дейност, отбелязва съобщението на Европол във връзка с операцията.

За тази цел през декември м.г. беше създаден Европейски център за борба с незаконното превеждане на мигранти, с цел подобряване обмена на информация и координацията между държавите членки и активното сътрудничество с организации като Фронтекс и Евроджъст.

Снимки: Европол