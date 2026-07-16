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Бум на случаите с лаймска болест в Благоевградско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Йорданка Бакалска
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Чете се за: 03:35 мин.
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Увеличават се случаите на инфекциозни заболявания в Благоевград. Освен традиционния за лятото ръст на чревните инфекции, лекарите отчитат и повече пациенти с лаймска болест. Специалистите призовават хората да не подценяват ухапванията от кърлежи и при първи симптоми да потърсят медицинска помощ.

Значително увеличение на заразените с лаймска болест отчитат в Благоевград.

Д-р Александър Костов – завеждащ Спешно отделение в МБАЛ-Благоевград: "Случаите с лаймска болест са се увеличили двойно в дадени области, включително и в Благоевград."

Д-р Румен Новоселски – завеждащ Инфекциозно отделение, МБАЛ – Благоевград: "10-тина човека са минали, но това са хора, които подлежат на болнично лечение… Случаите определено се увеличават. Основният и практически единствен начин на заразяване на хората е чрез ухапвания от кърлеж."

Специалистите напомнят, че опитите кърлежът да се отстрани с домашни средства могат да увеличат риска от заразяване.

Д-р Александър Костов – завеждащ Спешно отделение, МБАЛ – Благоевград: "Напълно погрешно е кърлежите да се намазват с масло, олио, да се обгарят с цигари. Изваждат се внимателно със стерилна пинсета, като се внимава да не се притиска тялото на кърлежа."

До 72 часа след отстраняване на кърлежа еднократно се приема антибиотик. Може да се изследва и самият кърлеж, но това не е надеждно, тъй като дори паразитът да е заразен, той може да не е предал инфекцията на ухапания. Затова е препоръчително да се направи кръвен тест за антитела срещу лаймска болест. Подобно изследване в Благоевград се прави само в 1 лаборатория. Ако заболяването не бъде открито навреме, инфекцията може да премине в по-тежък стадий.

Д-р Румен Новоселски: "Има тежки увреждания. Първият етап е т.нар. еритема. Вторият етап са ставните и мускулните заболявания. Третият етап са невроинфекциите – енцефалити, които се появяват доста късно."

А повишеното внимание е част от ежедневието и на родителите.

Любомира Маринова – майка на две деца: "Винаги проверявам, преглеждам ги, особено по главичките, където има коса и не се вижда толкова много… Аз също взимам препарати за превенция, но това пак не мисля, че е на 100%, ако е много голямо текучеството на кърлежи."

Междувременно от Община Благоевград уверяват, че тревните площи се обработват регулярно.

Олга Георгиева – главен експерт „Еколог“, Община Благоевград: "Когато има наличие и се правят проверки съвместно с РЗИ, реагираме незабавно и се пръска дадената зелена площ локално… Имахме едно предписание на РЗИ за наличие на кърлежи в парк Бачиново, на което на следващия ден отреагирахме незабавно и бе отработена площта."

След разходка сред природата лекарите препоръчват тялото да бъде внимателно огледано за кърлежи. При ухапване или поява на разширяващо се зачервяване не бива да се чака развитието на симптомите, а да се потърси лекарска помощ.

#бум на лаймска болест #ухапване от кърлеж #кърлеж #Благоевградско #лаймска болест

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