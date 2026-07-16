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Сълзи от радост за милиони аржентинци след обрат в последните минути на полуфинала с Англия

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: АП/БТА
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Сълзи от радост за милиони аржентинци, след като с обрат в последните минути на полуфинала с Англия, Аржентина се класира на финала на Световното по футбол.

Заря в Буенос Айрес и празненства до ранните часове на деня последваха, след като действащият световен шампион успя да продължи напред. Аржентинският отбор е заплашен от санкции от ФИФА, след като играчи отбелязаха победата си с плакат с надпис "Фолклендските острови са на Аржентина". Съкрушителна беше тъгата сред феновете на Трите лъва - изключителното представяне на Англия по време на Мондиала даваше надежди, че страната може отново да триумфира.

Последната световна купа на Англия е през 1966 г.

#милиони аржентинци #Световното първенство по футбол #Полуфинал #футбол

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