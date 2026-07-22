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Делото срещу отстранения от власт Николас Мадуро и съпругата му ще започне през 2027 година

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Делото срещу отстранения от власт Николас Мадуро и съпругата му ще започне през 2027 година
Снимка: БТА/Архив
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Процесът срещу отстранения от власт президент на Венецуела Николас Мадуро, и съпругата му – Силия Флорес, ще започне на 1 юни 2027 година.

Това стана ясно днес след заседание на съд в Ню Йорк. 63-годишният Мадуро и съпругата му, на 69 години, са обвинени в наркотероризъм. Според обвинението, те са използвали президентския пост, за да улеснят контрабандата на хиляди тонове кокаин в Съединените щати и са се облагодетелствали от това.

По време на първото съдебно заседание през януари двамата не се признаха за виновни. Николас Мадуро беше отстранен от власт при операция на американски спецчасти в Каракас, в началото на тази година.

#президент на Венецуела #Николас Мадуро

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