Делото срещу отстранения от власт Николас Мадуро и съпругата му ще започне през 2027 година

Процесът срещу отстранения от власт президент на Венецуела Николас Мадуро, и съпругата му – Силия Флорес, ще започне на 1 юни 2027 година.

Това стана ясно днес след заседание на съд в Ню Йорк. 63-годишният Мадуро и съпругата му, на 69 години, са обвинени в наркотероризъм. Според обвинението, те са използвали президентския пост, за да улеснят контрабандата на хиляди тонове кокаин в Съединените щати и са се облагодетелствали от това.

По време на първото съдебно заседание през януари двамата не се признаха за виновни. Николас Мадуро беше отстранен от власт при операция на американски спецчасти в Каракас, в началото на тази година.