Протести в Украйна в защита на министъра на отбраната, който е освободен от поста си

Рокади във властта в Украйна - президентът Володимир Зеленски трябва да обяви днес състава на новото правителство, след оставката в понеделник на премиера Юлия Свириденко.

Протести в Киев, след като стана ясно, че популярният министър на отбраната Михайло Федоров няма да запази поста си.

Според украински медии, вместо него Зеленски ще номинира за поста настоящия министър на вътрешните работи Игор Клименко. Той е бивш полицейски служител, а мнозина украинци не вярват на органите на реда.

Федоров направи грешката да стане много популярен, да бъде ефективен и да се противопостави на корупцията, коментират анализатори.

Това е третото сериозно пренареждане на правителството в Украйна след началото на войната през 2022 година.

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