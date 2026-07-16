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Депутатите ще гласуват промени в изборните правила

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Промените в изборните правила влизат за гласуване на първо четене от депутатите в пленарната зала. Преди седмица правната комисия даде зелена светлина на измененията.

Основните промени в новите текстове предвиждат да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, отпадане на район „Чужбина“ и премахване на ограничението от 20 секции за държавите извън Европейския съюз. Общо 6 законопроекта за промени в изборното законодателство са внесени в Народното събрание. Сред вносителите са „Прогресивна България“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“, ДПС и „Възраждане“.

#Народно събрание #изборни правила #гласуване #Парламент #депутати

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