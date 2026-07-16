Огромен пожар в Канада: Димът достигна до Ню Йорк - ще попречи ли на финала на Световното?

Канадската провинция Онтарио остава в плен на огромни горски пожари.

В момента Торонто е обявен за града с най-лошо качество на въздуха в света. Хората са предупредени да се въздържат от дейности на открито. Огнената стихия вече се вижда от американските щати Минесота и Мейн, а димът се усеща в голяма част от източното крайбрежие, включително и Ню Йорк.

Експерти успокояват, че в следващите дни се очакват дъждове и задимяването няма да повлияе на финала на Световното първенство по футбол, който ще се играе на стадиона в Ню Джърси.