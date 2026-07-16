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Злоупотреби във ВиК-Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните?

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полицията влезе вик бургас сигнал длъжностни престъпления
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Очаква се днес да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения на задържаните при вчерашната акция на ГДБОП в Бургаско. Разследват се злоупотреби в местното ВиК за отклоняване на средства от дружеството. До късно снощи продължиха разпитите в Областната дирекция на МВР, на които бяха призовани и местни хотелиери.

При операцията на антимафиотите беше задържан областният председател на ДПС Христо Широков. Разследва се евентуална негова връзка с ръководството на ВиК – Бургас и схема, по която хотели по Черноморието не са заплащали за изразходваната от тях вода. Задържани са още директорът на дружеството Цветан Мирчев, неговата заместничка и още един служител. Според източници на „По света и у нас“ са били изградени подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите чрез специални съоръжения. По този начин не се е отчитало реалното потребление. Щетата е за милиони евро.

#ВиК - Бургас #задържани #обвинения

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