Румен Радев за 21-вия пакет санкции срещу Русия: Брюксел уважи резервите на страната ни

Искандар Махмудов е третото физическо лице, извадено от 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия по настояване на България. Това стана ясно от думи на премиера в началото на днешното правителствено заседание. И днес Румен Радев защити позицията си за неучастие на България в неформалната "Коалиция на желаещите" за Украйна.

Резервите на България за присъствието на Искандар Махмудов в 21-вия пакет санкции са заради частите за софийското метро.

Румен Радев, министър-председател: "Брюксел уважи резервите на България за три физически лица – руския патриарх, собственика на "Лукойл" Алегперов и председателя на обединението, което снабдява мотористите на софийското метро с резервни части, Махмудов. И искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така, както правят други държави - членки на Европейския съюз."

Премиерът отново отбеляза, че тази седмица България е дала своя принос във формирането на европейската външна политика. Коментира и позицията си за Украйна, изразена в Париж.

Снимки: БТА

Румен Радев, министър-председател: "В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната "Коалиция на желаещите". Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френския президент и към нашия съюзник Франция. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и създаване на нова, устойчива, ефективна система за сигурност."

Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора – и на Запад, и на Изток допълни още Румен Радев.