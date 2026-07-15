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Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха съгласие (СНИМКИ)

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
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Недоволните настояват за оставката на проф. Мирослав Дачев

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Без резултат завърши срещата между протестиращите студенти от НАТФИЗ и ректора проф. Мирослав Дачев. Тя беше инициирана от Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети, а представители на Министерство на културата влязоха в ролята на медиатор.

Повече от два часа продължи срещата, която трудно премина във формата на диалог. Отново бяха прочетени декларации със спорните въпроси, а опитите за отговор от страна на ректора бяха прекъсвани от викове оставка и тропане с крака. Скандалът се задълбочава с обвинения към проф. Мирослав Дачев и настояване за неговата оставка.

Тони, Инициативен комитет НАТФИЗ: "Става дума и за финансови нарушения вътре, става дума за нарушения в процедурите за избор на доценти. Става дума и за други нарушения, например има класове, сформирани с по един-двама души, което е в нарушение на Закона за висшето образование."

Една от основните причини, която поведе протестите е опасението, че може да бъде прекратено участието в международната програма FILM.EU. Пред медиите ректорът заяви, че няма такава опасност.

проф. Мирослав Дачев ректор на НАТФИЗ: "Естествено има институционална подкрепа. Всичко друго са инсинуации. Както за уволненията, няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепата."

Тони, Инициативен комитет НАТФИЗ: "Считам, че най-големият проблем е морален и етичен, от гледна точка на това да бъдат репресирани преподаватели и студенти."

Резултат от днешната среща няма, не се стигна до пресечни точки в мненията.

проф. Мирослав Дачев, ректор на НАТФИЗ: "Ако няма диалог, ще мислим какво да решим. Проблемът е, че той вече изскочи отвъд НАТФИЗ. Ако някой се беше замислил за имиджа на институцията, както повтаряха, това нямаше да се допусне."

Снимки: БТА

Недоволни студенти вече подават заявления за прекъсване на обучението - 78 са декларациите. От Инициативния комитет настояват Министерството на образованието и науката и Министерстовто на културата да изразят своите официални позиции по казуса.

#протест на студенти от НАТФИЗ #НАТФИЗ #среща

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