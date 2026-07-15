Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци

Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета спасители край софийското село Войнеговци. Тя се изгубила в гората и само бързата реакция на местния кмет, който за часове организирал издирването дава шанс за щастливата развръзка. У нас има не повече от 50 кучета спасители, които могат да издирват хора.

В полицейската академия за кучета му дали името Килър - да респектира престъпниците, но не станало така.

Георги Костадинов, инструктор към Спасителен клуб за Бъдеще - К9: "Това е куче, което е много меко, не става за полицай, за полицейско, защото е лигльо, няма никаква агресия в него, даже много обича хората, всеки да му се радва и да го гали."

Килър е куче спасител и преди дни успя да открие възрастна жена с деменция в гората край село Войнеговци. Доброволци я издирват с часове, стъмва се, а кучето внезапно изчезва.

Георги Костадинов, инструктор към Спасителен клуб за Бъдеще - К9: "Чувам един глас "Бабе, какво правиш тука?", викнах си кучето, дойде, ама радостен идва, викам къде е, има ли някой тука и той тръгна натам и бабата я гледам на пет шест метра надолу седнала и бабата си го е гушнала. Това беше най-голямата радост - да намериш жив човек."

Георги спасява хора като пожарникар, докато е на работа, и като доброволец в свободното си време. Кучетата спасители като Килър у нас са малко и не всички от тях са напълно подготвени за издирвателни мисии.

Георги Костадинов, инструктор към Спасителен клуб за Бъдеще К9: "В Словения например, 2 милиона човека живеят. Имат над 300 спасителни кучета по общини. Хората там го развиват активно. Държавата има регулации. Тук в България моето куче си е домашен любимец. Не е спасително куче, не ползва привилегии. Ние за това сме хората, да си помагаме по някакъв начин да го развиваме. Това е за всички, защото утре ще стане нещо по-тежко. То няма кой."

Лазар Радков, когото познавате от "Капачки за Бъдеще", се опитва да създаде група за спасителни кучета.