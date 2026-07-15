Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци

Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета спасители край софийското село Войнеговци. Тя се изгубила в гората и само бързата реакция на местния кмет, който за часове организирал издирването дава шанс за щастливата развръзка. У нас има не повече от 50 кучета спасители, които могат да издирват хора.
В полицейската академия за кучета му дали името Килър - да респектира престъпниците, но не станало така.
Георги Костадинов, инструктор към Спасителен клуб за Бъдеще - К9: "Това е куче, което е много меко, не става за полицай, за полицейско, защото е лигльо, няма никаква агресия в него, даже много обича хората, всеки да му се радва и да го гали."
Килър е куче спасител и преди дни успя да открие възрастна жена с деменция в гората край село Войнеговци. Доброволци я издирват с часове, стъмва се, а кучето внезапно изчезва.
Георги Костадинов, инструктор към Спасителен клуб за Бъдеще - К9: "Чувам един глас "Бабе, какво правиш тука?", викнах си кучето, дойде, ама радостен идва, викам къде е, има ли някой тука и той тръгна натам и бабата я гледам на пет шест метра надолу седнала и бабата си го е гушнала. Това беше най-голямата радост - да намериш жив човек."
Георги спасява хора като пожарникар, докато е на работа, и като доброволец в свободното си време. Кучетата спасители като Килър у нас са малко и не всички от тях са напълно подготвени за издирвателни мисии.
Георги Костадинов, инструктор към Спасителен клуб за Бъдеще К9: "В Словения например, 2 милиона човека живеят. Имат над 300 спасителни кучета по общини. Хората там го развиват активно. Държавата има регулации. Тук в България моето куче си е домашен любимец. Не е спасително куче, не ползва привилегии. Ние за това сме хората, да си помагаме по някакъв начин да го развиваме. Това е за всички, защото утре ще стане нещо по-тежко. То няма кой."
Лазар Радков, когото познавате от "Капачки за Бъдеще", се опитва да създаде група за спасителни кучета.
Лазар Радков, Спасителен клуб за Бъдеще: "Това е един процес, който отнема много време, много енергия, всеки един водачите, от собствениците на кучета трябва да вложи много от себе си, да работи не само на тренировките, между тях, да работи самостоятелно с кучето."