Край на издирването: Бизнесменът Димитър Георгиев се появи невредим след шест дни

Нещо му е дотегнало и е решил да се откъсне, обясни кметът на Община Павликени
След 6 дни в неизвестност бизнесменът Димитър Георгиев от Павликени се появи и късно с нощ и той се е прибрал в дома си. Георгиев се е прибрал в дома си с нощ около 22.50 ч. и сам е подал сигнал в районното управление в града.
Обяснил на полицаите, че във вторник е поел по горския път след проблем на работа и през цялото време е обикалял района. От полицията днес отново категорично отрекоха възможността той да е бил отвличан или срещу него да е упражнявано насилие.
От 8 юли полиция, жандармерия, водолази и стотици доброволци издирваха 54-годишния мъж.
Екипът на БНТ днес не успя да се свърже с него или семейството му. В пост във Фейсбук съпругата му благодари на доброволците и моли да се запази личното пространство на семейството.
Кметът на Павликени също изрази благодарност към полицаите, жандармеристите, водолазите и всички над 100 доброволци, които близо седмица търсиха денонощно мъжа.
инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени: "Тази сутрин ми звънна рано заместващият началника на МВР и ми съобщи, че г-н Георгиев е намерен. Сам се е появил. При напрежение, при проблеми във фирмата, нещо му е дотегнало и е решил да се откъсне временно. Ще изчакам ден-два и ще се чуем с Георгиев. Ние сме приятели. Все си мисля, че семейството е имало някакви насоки и някакви съмнения, които би трябвало да насочат органите на реда. Наистина няколко дни - десетки, стотици хора на терен."