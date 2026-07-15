Край на издирването: Бизнесменът Димитър Георгиев се появи невредим след шест дни

След 6 дни в неизвестност бизнесменът Димитър Георгиев от Павликени се появи и късно с нощ и той се е прибрал в дома си. Георгиев се е прибрал в дома си с нощ около 22.50 ч. и сам е подал сигнал в районното управление в града.

Обяснил на полицаите, че във вторник е поел по горския път след проблем на работа и през цялото време е обикалял района. От полицията днес отново категорично отрекоха възможността той да е бил отвличан или срещу него да е упражнявано насилие.

От 8 юли полиция, жандармерия, водолази и стотици доброволци издирваха 54-годишния мъж.

Екипът на БНТ днес не успя да се свърже с него или семейството му. В пост във Фейсбук съпругата му благодари на доброволците и моли да се запази личното пространство на семейството.

Кметът на Павликени също изрази благодарност към полицаите, жандармеристите, водолазите и всички над 100 доброволци, които близо седмица търсиха денонощно мъжа.