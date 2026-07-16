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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Американската армия обяви нова вълна от удари

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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В отговор Техеран атакува американски бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн

Американската армия обяви нова вълна от удари
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Иран заплаши да блокира и други търговски пътища в региона в отговор на поредните масирани американски удари. Последната атака на американското военно командване е продължила над 7 часа, а в ранния следобед е предприета нова вълна от въздушни удари срещу Ислямската република.

Целта е да се отслабят способностите на Иран да пречи на търговското корабоплаване в Ормузкия проток. В отговор на американските удари Техеран атакува американски бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн.

Междувременно президентът Доналд Тръмп заплаши с атаки по цивилна инфраструктура в Иран, в опит да принуди Техеран да седне на масата за преговори. Реториката ескалира след като стана ясно, че вместо 20% такса за преминаване през Ормуз, ще има "големи" инвестиционни сделки между Вашингтон и държави от Персийския залив.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще продължат, докато аз не кажа, че е достатъчно. Следващата седмица, нещата ще станат наистина зле за тях, защото тогава идва ред на електроцентралите и мостовете. Ще унищожим всичките им електроцентрали, ще унищожим мостовете им, освен ако не седнат на масата за преговори."

#САЩ #Иран

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