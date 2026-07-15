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Тръмп заплаши да атакува цивилната инфраструктура в Иран, ако Техеран не се върне на масата за преговори

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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американските удари иран цели били поразени
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Американският президент Доналд Тръмп заплаши да започне атаки по цивилна инфраструктура в Иран в опит да принуди Иран да седне на масата за преговори. Вашингтон поднови морската блокада на иранските пристанища и наложи нови санкции на Ислямската република след четвърта нощ на размяна на удари.

От Централното командване на американските въоръжени сили съобщиха, че са атакували десетки военни обекти в близост до Ормузкия проток и по иранското крайбрежие. Целите са били ракетни и дронови установки. Американският президент Доналд Тръмп каза в интервю за Фокс Нюз, че ударите ще продължат.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще продължат, докато аз не кажа, че е достатъчно. Следващата седмица, нещата ще станат наистина зле за тях, защото тогава идва ред на електроцентралите и мостовете. Ще унищожим всичките им електроцентрали, ще унищожим мостовете им, освен ако не седнат на масата за преговори."

Иранската Революционна гвардия отговори със сила като атакува военната база "Ал Азрак" в Йордания, военнен и логистичен център в Мина Абдула в Кувейт и базата на пети американски флот в Бахрейн.

По думите на Тръмп размяната на съобщения между двете страни е продължила и вчера, когато американски представители са предупредили Иран, че е по-добре да се върнат на масата за преговори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "По-добре да сключат сделка. Или няма да остане никой. Ние, както знаете, сме много внимателни към цивилното население. Но както казах, по-добре да сключат сделка, или няма да им oстане нищо."

САЩ обвиниха Иран, че умишлено атакуват цивилни. По данни на Централното командване при ирански атаки срещу седем търговски кораба през последните дни има десетина загинали, пострадали или изчезнали моряци.

Говорител на иранското правителство контрира, че при американските удари срещи цели в Иран досега са загинали над 30 цивилни.

Основна червена линия между двете страни остава статутът и управлението на стратегическия Ормузки проток. Наблюдатели от региона коментират пред BBC, че неясният текст на подписания миналия месец предварителен меморандум за разбирателство се тълкува и от двете страни в тяхна полза. Вашингтон обяви тази нощ нови санкции срещу голяма иранска мрежа за износ на петрол и морска търговия.

#гражданска инфраструктура #Доналд Тръм #заплахи #удари #Иран

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