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ЦСКА замина за Северна Ирландия без Лапоухов и Ебонг

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Спорт
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"Червените" отпътуваха в 10.30 часа от София за реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. ЦСКА спечели с 3:2 в първия мач. Срещата е утре от 20.30 часа.

цска замина северна ирландия без лапоухов ебонг
Снимка: БТА
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ЦСКА замина за Северна Ирландия без беларуските футболисти Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг. Двамата не получиха визи за Обединеното кралство поради ограничения за граждани на Беларус във връзка с руската инвазия в Украйна.

"Червените" отпътуваха в 10.30 часа от София за реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. ЦСКА спечели с 3:2 в първия мач. Срещата е утре от 20.30 часа.

В отсъствието на Лапоухов се очаква на вратата да застане Димитър Евтимов, а за позицията на Ебонг треньорът Христо Янев разполага с няколко варианта.

Спортният директор Бойко Величков заяви на летище "Васил Левски", че казусът с Лапоухов и Ебонг е чисто политически.

„От гледна точка на клуба всичко бе свършено. Това е чисто политически казус", каза Величков.

Той добави, че случаят не е персонално срещу тези играчи, а е свързан с тяхната националност.

"Не е персонално към тези играчи, а заради тяхната националност, но трябва да се справим“, добави Величков.

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#Бойко Величков #ПФК ЦСКА

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