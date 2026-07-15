ЦСКА замина за Северна Ирландия без Лапоухов и Ебонг

ЦСКА замина за Северна Ирландия без беларуските футболисти Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг. Двамата не получиха визи за Обединеното кралство поради ограничения за граждани на Беларус във връзка с руската инвазия в Украйна.

"Червените" отпътуваха в 10.30 часа от София за реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. ЦСКА спечели с 3:2 в първия мач. Срещата е утре от 20.30 часа.

В отсъствието на Лапоухов се очаква на вратата да застане Димитър Евтимов, а за позицията на Ебонг треньорът Христо Янев разполага с няколко варианта.

Спортният директор Бойко Величков заяви на летище "Васил Левски", че казусът с Лапоухов и Ебонг е чисто политически.

„От гледна точка на клуба всичко бе свършено. Това е чисто политически казус", каза Величков.

Той добави, че случаят не е персонално срещу тези играчи, а е свързан с тяхната националност.