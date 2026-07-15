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ГДБОП с нова акция във ВиК-Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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гдбоп влезе централата вик бургас
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Служители на ГДБОП отново влязоха във ВиК – Бургас. По неофициална информация тази сутрин те са влезли в изпитвателната лаборатория на дружеството, където се извършват процесуално-следствени действия.

На този етап не е потвърдено дали операцията е част от разследването, започнало в началото на юли, при което беше претърсена централната сграда на дружеството и бяха задържани повече от десет души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев.

Разследването е за предполагаемо източване на близо 1,5 милиона лева чрез обществена поръчка за ремонт и поддръжка на сондажи, по която според прокуратурата са били отчитани дейности, без те реално да са извършени.

Междувременно Апелативният съд в Бургас освободи Цветан Мирчев срещу парична гаранция от 2000 лева, а служителят по инвеститорски контрол Енчо Боев остава под домашен арест с електронно наблюдение.

#Енчо Боев # ГДБОП #Цветан Мирчев #ВиК-Бургас #Бургас

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