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Бедствено положение в Силистра заради критично ниските нива на езерото Сребърна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Снимка: БНТ
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Заради критично ниските нива на езерото Сребърна е обявено частично бедствено положение в община Силистра. За да бъде спасена екосистемата в резервата, се налага незабавно препомпване на вода от река Дунав. Това съобщиха от община Силистра и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

До извънредната мярка с препомпване на вода от река Дунав, за да бъде спасена екосистемата в резервата „Сребърна“, се стига за втора поредна година.

Към момента водата в периферията на езерото достига едва 15–20 см и застрашава растителните и животинските видове.

Момчил Петров, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе: „Ситуацията не е критична, но е необходимо да се предприемат мерки навреме, за да не се допусне влошаване. Можем да кажем, че този процес до голяма степен е естествен. Този тип екосистеми и водоеми са пряко свързани с река Дунав и водния режим на реката. Най-застрашени са видовете от рибната фауна, ихтиофауната и хидрофитите. Това са растенията, които се развиват изцяло във водна среда. Растителността сравнително по-бързо се възстановява, но за рибната фауна е необходим по-продължителен период от време. И за да не настъпят по-сериозни последици, предприемаме мерки да намалим до максимална степен загубите на вода, които предстоят през летния сезон.“

За организацията на дейностите по прехвърляне на вода от река Дунав в езерото Петров коментира:

Момчил Петров, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе: „Основното е организацията и започването, осъществяването на дейността по прехвърляне на вода от реката в езерото. Това може да се осъществи единствено с техника. С такава разполага системата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Те са хората, които ще осъществят тази дейност. Тази година ситуацията е малко по-благоприятна, тъй като до момента няма засушаване. Има известно количество валежи, които падат, и така не наблюдаваме такова пресъхване на площи, каквото имаше миналата година. Помощ от държавата със сигурност ще има. Планират се доста мерки, като най-краткосрочната е закупуване на помпени агрегати с идеята те да се използват в периоди, в които температурите са по-ниски, има по-малко изпарение и по-високи нива на река Дунав, но недостатъчни за постъпване на вода по естествен път.“

Вижте повече във видеото

#езерото Сребърна #река Дунав #Силистра

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