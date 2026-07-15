Майката на 14-годишния Филип: Бавното правосъдие е липса на такова

Бавното правосъдие е липса на такова, заяви Николина Петкова, майка на 14-годишния Филип, прегазен в София преди три години в "Денят започва".

Николина Петкова, майка на Филип: "Нашето (дело) вече трета година ще стане, започват го отначало. Както знаете, това се случва заради отвода на съдията. Ние многократно поискахме този отвод, но в много по-ранен етап, тъй като за нас беше пределно ясно, че съдебният състав не е безпристрастен, както би трябвало да бъде. Започваме отначало – с всички процедури, с разпит на свидетели, разглеждане на експертизи. Това не е правосъдие. Бавното правосъдие е липса на правосъдие.“

За състоянието на кръстовището на улиците "Гурко" и "Шишман" в центъра на София Петкова коментира:

Николина Петкова, майка на Филип: „Малко след убийството на Филип започна козметичният ремонт на ул. „Шишман“ и ул. „Гурко“. Те са с споделено движение и там има изключително много хора. Зоната е с ограничение на скоростта до 30 км/ч. До този момент обаче там все още може да се развива изключително висока скорост. Това, че са поставени легнали полицаи, по никакъв начин не ограничава шофьорите. Специално в участъка, където се случи пътнотранспортното произшествие онзи ден, легнали полицаи няма. Много често и пътните знаци са завъртени. Нееднократно сме подавали сигнали. Много често, когато подаваме сигнали до Столичната община, абсолютно никой не реагира. Реакция има единствено когато се появим в телевизионно студио и отправим публичен призив. Едва тогава нещата започват да се случват. Това е сериозна критика към Столичната община. Крайно време е да се предприемат мерки, които реално да не позволяват в този участък да се развива толкова висока скорост.“

За начините за ограничаване на ПТП-та Петкова заяви:

Николина Петкова, майка на Филип: „Най-важното е контролът. Той трябва да бъде постоянен. На следващо място идва инфраструктурата. Тя трябва да бъде такава, че да не позволява развиването на толкова висока скорост. Трябва да сведем до минимум възможността за човешка грешка и да направим така, че физически да не може да се кара с такава скорост. След това идва превенцията – информационни кампании, билбордове, обществена нетърпимост към нарушенията. Не на последно място са наказанията – те трябва да бъдат бързи и неизбежни. Ако липсва дори един от тези елементи, останалите сами по себе си няма как да дадат необходимия резултат.“

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