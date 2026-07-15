В САЩ вече няма да сменят часовника - Конгресът остави лятното часово време

Камарата на представителите в американския Конгрес гласува законопроект, с който лятното часово време става постоянно и се премахва практиката за пренастройване на часовниците два пъти годишно.



Законопроектът беше приет със 308 гласа "за" и 117 "против" и отива за окончателно одобрение в Сената.

Ако бъде приет, часовниците вече няма да се връщат през ноември, което се спазва в по-голямата част от Съединените щати от 60-те години насам. Отделните щати все пак ще могат да решат - дали да не се откажат от целогодишното лятно часово време. Президентът Доналд Тръмп подкрепя мярката.

Европейският съюз също се опитва да премахне смяната на часовниците, но държавите-членки не могат да се споразумеят дали да преминат към постоянно зимно или лятно часово време и засега смяната на часа остава в сила.