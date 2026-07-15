Ще гледа ли Прокурорската колегия на ВСС отстраняването на градския прокурор на София?

Днес трябва да стане ясно дали Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа предложението за отстраняването на градския прокурор на София Емилия Русинова.

То е по искане на правосъдния министър Николай Найденов заради образувано дисциплинарно производство срещу шефа на Софийската Градска Прокуратура. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. На предишното заседание прокурорската колегия отложи решението по казуса за следващо заседание , за да даде право на Емилия Русинова за защита.