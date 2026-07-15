БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще гледа ли Прокурорската колегия на ВСС отстраняването на градския прокурор на София?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес трябва да стане ясно дали Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа предложението за отстраняването на градския прокурор на София Емилия Русинова.

То е по искане на правосъдния министър Николай Найденов заради образувано дисциплинарно производство срещу шефа на Софийската Градска Прокуратура. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. На предишното заседание прокурорската колегия отложи решението по казуса за следващо заседание , за да даде право на Емилия Русинова за защита.

#случай #прокурорска колегия към ВСС #градски прокурор на София #емилия русинова

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
2
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
3
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
4
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е национална кауза, която ще рекламира България пред целия свят
5
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е...
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила алкохол
6
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Сигурност и правосъдие

Двама обвиняеми за измама при сключване на договори за 644 200 евро отиват на съд
Двама обвиняеми за измама при сключване на договори за 644 200 евро отиват на съд
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
6800
Чете се за: 00:50 мин.
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила алкохол Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила алкохол
10210
Чете се за: 01:12 мин.
Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа
Чете се за: 03:05 мин.
ВКС: Два държавни имота във Варна се ползват неправомерно ВКС: Два държавни имота във Варна се ползват неправомерно
Чете се за: 02:15 мин.
Председателят на парламента откри изложба и кръгла маса, посветени на 35 години от създаването на Конституцията Председателят на парламента откри изложба и кръгла маса, посветени на 35 години от създаването на Конституцията
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.
Спорт
Държавният бюджет за 2026 г. влиза за гласуване на първо четене в парламента Държавният бюджет за 2026 г. влиза за гласуване на първо четене в парламента
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Очаква се в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за т.нар. „Театрална афера“ Очаква се в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за т.нар. „Театрална афера“
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Ще гледа ли Прокурорската колегия на ВСС отстраняването на градския...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
САЩ атакуваха десетки ирански военни обекти в близост до Ормузкия...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира на същата...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ