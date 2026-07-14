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Българските състезатели спечелиха пет титли в първия ден на Купа София

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
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Спорт
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Купа София е едно от най-престижните състезания по скокове във вода.

Българските състезатели спечелиха пет титли в първия ден на Купа София
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Пет български титли в първия ден на едно от най-престижните състезания по скокове във вода - Купа София. 13-ото издание се провежда успоредно с Балканското първенство за юноши и девойки и ще продължи до 17 юли на столичния басейн "Диана".

Ива Ереминова стана балканска шампионка на 1 метър трамплин при девойки, старша възраст. При момчетата от 12 до 14 годишна възраст Крис Йорданов бе над всички в дисциплината "кула". В първия ден родните състезатели завоюваха още два златни и един сребърен медали.

Купа София се организира от Федерацията по плувни спортове, клуб Витоша и фондация "София - Европейска столица на спорта". Тя е официално призната за най-престижното състезание в този спорт за региона на Югоизточна Европа. Тази година участия взимат над 150 от най-елитните състезатели от 13 държави.

Вижте обекта във видеото.

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