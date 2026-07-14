Мирослав Барняшев - Русев: Мачовете от Мондиал 2026 са като Кечмания

Кечистът Мирослав Барняшев - Русев определи мачовете от Мондиал 2026 като най-голямото събитие в света на кеча - Кечмания.

Русев изгледа два мача на САЩ от световното първенство по футбол.

"Невероятно е, все едно гледаш Кечмания - енергия и емоция. Няма вражда и няма значение кой от кой отбор е. Всички са там за забавление. САЩ се представи блестящо. Показаха колективна игра и хъс. Белгия си ги знаем. Очаквах резултата, който се получи. Доволен съм от представянето на Америка", сподели той в интервю за БНТ.

Привърженикът на Реал Мадрид даде прогнозите си за полуфиналите.

"Испания ме приспиват. Много скучно играят. Брат ми казва, че все бият, но не съм им фен. За Франция съм. Фен съм на Реал Мадрид. Харесвам и Англия заради Джуд Белингам. Искам Килиан Мбапе срещу Джуд Белингам", допълни звездата на "WWE".

Откакто Дара спечели Евровизия, българинът популяризира фразата "Бангаранга" при появите си в ефир.

"Песента беше много популярна. Има много фенове на Евровизия в Америка. Казах "Бангаранга" и на другия ден получих тениска с този надпис", добави той.

Пловдивчанинът не крие пристрастията си към местния Локомотив.

"Нещата в клуба са като в българския футбол. Тази година ходих на Ботев - Локо. Ходих на стадионите на Ботев и на Локо. Стадионът се развива, крайно време беше да го бутнем и да направим нов. .

Вижте цялото интервю във видеото.