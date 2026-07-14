13-годишно момче създаде образователна платформа

Сред седмокласниците, които с трепет очакваха първото класиране за гимназиите, е и едно 13-годишно момче от Варна. От няколко седмици насам Крум Стоянов работи и по образователна платформа, която помага на връстниците му да учат по-лесно и по-интересно.

„4 по 3 – това ми е трудничко, но е равно на 12.“ „Точно така – браво!“

Технологиите са втората голяма страст на Крум – след китарата. Затова преди месеци решава да създаде виртуален помощник, който да помага на учениците.

Крум Стоянов: „Чатове, в които се задават въпроси към изкуствения интелект за различните предмети и също така може да създава и практически тестове, с които да се подготвиш за контролни, за изпитвания.“

AI не дава готови решения, а учи децата да мислят.

Крум Стоянов: „Не ти дава директни отговори за домашното, за което си го питал, а ти го обяснява. После проследява отговорите ти и ти прави портфолио.“

Платформата помага ученето да се превърне в интересно преживяване.

Крум Стоянов: „Чрез отговаряне на въпросите печелиш точки, с които можеш да си купуваш различни неща. Като моята идея е да може да се свързва направо с Школо и с учителски профили.“

Двамата братя на Крум първи изпробват платформата.

Борис Илиев – брат на Крум: „За да няма някой бъг или друг проблем, двамата гледахме въпросите, отговорите.“ Ален Стоянов: „Най-много ми харесва на мен ескейп румът, защото като влезеш в него, има много задачи...“

Майката на момчетата смята, че приложението може да спести много разходи за частни уроци и да помогне на деца в неравностойно положение.

Полина Стоянова: „Държавата примерно би могла да инвестира в това да подкрепи деца, които нямат достъп, нямат възможност за частни уроци, и да пусне едно такова приложение. Той няма нищо против то да бъде използвано безплатно за тях.“

Въпреки че е добър в програмирането, Крум мечтае да стане актьор или сценарист. От днес е една крачка по-близо, тъй като вече е приет в мечтаната гимназия.