БНТ ви среща с български гвардейци, станали част от най-мащабния военен парад в историята на Франция

На традиционния грандиозен военен парад в Париж България бе представена и на военно ниво. Българските въоръжени сили са представени на парада от представителна рота на Националната гвардейска част. Следва среща с двама от тях.

За да мине по "Шан-з-Елизе" с българското знаме навръх Деня на Бастилията, нашият взвод тренира 10 дни. Представителната част на армията се сблъсква със сериозен проблем – горещата вълна, заляла Франция. Ръководителят на Първи гвардейски батальон, подполковник Радослав Митрев, за първи път повежда хората си към площад "Конкорд".

Подполковник Радослав Митрев, Първи гвардейски батальон: "Тук сме 23-ма, 16 души е взводът, националното знаме винаги се носи само от офицери. Всеки ден правихме тренировки сутрин, от 4.00 часа ставане, до обяд. При много трудни условия – тези дни температурите във Франция са 35–38 градуса."

Всеки е имал точно определена позиция и такт, които трябва да спазва.

Подполковник Радослав Митрев, Първи гвардейски батальон: "Разстоянието между блоковете на другите държави беше 20 метра, между мен и националното знаме – 6 метра. Това е техният тържествен марш, строевата им е точно такава – не е точно ходене. Това ни беше малко трудно да спазваме, защото нашата строева и тяхната е съвсем различна. Ние маршируваме, а тяхното е, може би, ходене."

Един от хилядите войници на парада е капитан Калоян Донков.

Капитан Калоян Донков, Трета рота в Гвардейската част: "Наистина си сверихме часовника, че сме едни от най-добрите – всички народи, които бяха между нас, го казват, и които се опитаха да се докоснат до Националната гвардейска част. Определено пред Президентството е по-интересно за нас и по-респектиращо за нас, отколкото на "Шан-з-Елизе". Съжалявам, че ще го кажа, но такива са фактите."

От Париж двамата изпращат поздрави за 147-ата годишнина на колегите си и си пожелават много кураж.