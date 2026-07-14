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Близо 10 000 седмокласници са приети на първо класиране в гимназиите в София

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Общество
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Общо 9987 кандидат-гимназисти са класирани на първия етап от приема в VIII клас в София. Това показват данните на РУО София-град.

Приетите на първо класиране ученици трябва да се запишат в желаното училище от 15 до 17 юли. В този период се подават и заявленията за участие във втори етап на класиране. Ученици, които не са приети никъде не подават заявления, те участват автоматично във втори етап.

Д-р Елеонора Лилова, началник на РУО-София: "Тези, които са приети на първо класиране следва да се запишат, ако са приети на първо желание, да се запишат в своето желано училище, а тези, които не са класирани по своето първо желание, могат да се запишат на желанието, на което са приети или могат да подадат заявление на място в училището, в което са класирани, за да се въртят към следващото си желание само нагоре може да бъде класирането и това е всъщност вторият етап".

Сред професионалните специалности най-предпочитани са „Електронна търговия, маркетинг и реклама“ с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена 1508 пъти в заявленията, „Банково, застрахователно и осигурително дело“ в същото училище с 1256 посочвания, както и „Мениджмънт и икономика“ с английски и немски език в Националната финансово-стопанска гимназия, избирана 1146 пъти.

При профилираните паралелки най-желана е тази с интензивно изучаване на испански и втори чужд език английски в 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“, която е посочена като първо желание 508 пъти. Следват паралелката с интензивно изучаване на немски и втори чужд език английски в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ с 454 първи желания и тази с интензивно изучаване на английски и втори чужд език испански във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ с 324 първи желания.

Петима кандидат-гимназисти са постигнали максималния възможен бал от 500 точки. Четирима от тях са приети в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, а един – в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“.

В държавния план-прием за столицата са утвърдени общо 420 паралелки, от които 218 профилирани и 202 професионални. От класираните ученици 288 са от други области на страната.

С най-висок минимален бал на първото класиране е Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – 481,25 точки. Следват 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ с 462,50 точки, 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ с 454 точки и Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София с 450,75 точки.

За участие в първото класиране бяха подадени 10 785 заявления. Некласирани в този етап са 798 кандидат-гимназисти. Те участват автоматично във втория етап. Останалите могат да се запишат или да подадат заявление за участие в следващо класиране в периода 15-17 юли.

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