Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата

И тази година на първо място с най-висок минимален бал от 481,25 е Софийската математическа гимназия. Следва 91-ва Немска гимназия с бал от 462,5.

Трета с подредбата е 164-та Испанска гимазия с минимален бал за влизане от 454. Следва ТУЕС, а на пето място е Втора английска гимназия.

На шесто място по бал е 73-то СУ, следват НПМГ, Първа английска гимазия, 51-во СУ и десетката на най-добрите училища в София се затваря от 9-та Френска гимназия.

Данните са предоставени на "По света и у нас" от началника на РУО - София Елеонора Лилова.

Балът е София е паднал с около 10 точки в сравнение миналата година. При елитните гимназии средно понижението е с 7, 3 точки.

За сравнение вижте и класацията от 2025 г.: