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Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
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И тази година на първо място с най-висок минимален бал от 481,25 е Софийската математическа гимназия. Следва 91-ва Немска гимназия с бал от 462,5.

Трета с подредбата е 164-та Испанска гимазия с минимален бал за влизане от 454. Следва ТУЕС, а на пето място е Втора английска гимназия.

На шесто място по бал е 73-то СУ, следват НПМГ, Първа английска гимазия, 51-во СУ и десетката на най-добрите училища в София се затваря от 9-та Френска гимназия.

Данните са предоставени на "По света и у нас" от началника на РУО - София Елеонора Лилова.

Балът е София е паднал с около 10 точки в сравнение миналата година. При елитните гимназии средно понижението е с 7, 3 точки.

За сравнение вижте и класацията от 2025 г.:

  1. СМГ - 487.5 
  2. 91 НЕГ - 468.5 
  3. ТУЕС - 464.25 
  4. 164 ГПИЕ - 461 
  5. 73 СУ - 449 
  6. Втора Английска - 447.5 
  7. Първа Английска - 442 
  8. 51 СУ - 435 
  9. 9 ФЕГ - 432.5 
  10. НПМГ - 431.32

#бал за класиране #предпочитани гимназии #гимназии

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