НПМГ с уточнение за минималните балове и мястото си в класирането след 7-и клас

Във връзка с публикации, подреждащи училищата по минимален бал след първото класиране за прием след VII клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ уточнява, че сравненията следва да отчитат различните правила за балообразуване.

Двете математически паралелки на НПМГ се приемат с бал, формиран от НВО по математика (х3) и НВО по български език и литература (х1). Минималният бал за тях е 481,25 и 480,25 точки, което ги нарежда непосредствено след Софийската математическа гимназия сред паралелките със сходен модел на прием.

Останалите пет паралелки на НПМГ се приемат по комплексен бал, който освен резултатите от НВО включва и постижения от областни кръгове на олимпиади или Националното състезание по природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“. Това прави прякото сравнение с училища, които приемат само по резултатите от НВО, некоректно.