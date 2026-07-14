Слънчево следобед, с превалявания в източните и планинските райони

В следобедните часове само на отделни места в източните и планинските райони ще превали. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат - между 28 и 34°, в София - около 29°, на морския бряг - между 25 и 29°. Ще духа слаб и умерен, северозападен вятър.

Утре ще бъде слънчево, със следобедни превалявания на отделни места, над източните и планинските райони. Максималните температури още ще се повишат и ще бъдат между 31° и 37°, в София - около 32°. Вятърът ще бъде слаб, до умерен от северозапад, в следобедните часове на морския бряг - от изток-североизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево, но около и след обяд на отделни места по северното крайбрежие, е възможно да превали дъжд. Максималните температури ще бъдат - между 26 и 30°. Температурата на морската вода е - 22°-24°, а вълнението на морето ще бъде слабо. В планините ще духа слаб, по високите части умерен вятър - от северозапад. И там се очаква слънчево време, но в следобедните часове, на отделни места е възможно да превали.

В четвъртък и петък ще бъде слънчево, но след обяд ще има валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра в четвъртък на повече места в Западна и Централна България, а в петък на места в Източна и планините. В събота ще е още по-горещо и предимно слънчево, с изолирани следобедни превалявания в североизточните райони и планините. Валежи и гръмотевични бури се очакват през нощта срещу неделя в крайните северозападни райони, а в неделя - на много места в страната, по-интензивни в северозападната половина. Там и температурите ще се понижат, но в източната половина от страната ще духа - силен, южен вятър и там ще остане много горещо.