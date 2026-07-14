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Петролът тръгна нагоре, след като Тръмп поиска 20% от стойността на товарите, преминаващи през Ормуз

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Иран удари два танкера в Ормузкия проток

Иран,
Снимка: БТА
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Кризата в Близкия изток продължава да ескалира. За трета поредна нощ Съединените щати нанесоха удари срещу Иран. А иранските сили удариха два танкера в Ормузкия проток. Съобщава се за един загинал моряк. От Централното американско командване обявиха, че от днес е в сила морската блокада на Иран.

Два супертанкера на Обединените арабски емирства бяха обявени от Иран за "нарушители" и атакувани. Според Техеран екипажите са пренебрегнали предупрежденията и са продължили да се движат. При ударите плавателните съдове са били повредени.

Единият от моряците е загинал, а осем са ранени. От Обединените арабски емирства съобщиха, че танкерите са се движели през така наречения "южен коридор", който преминава през териториалните води на Оман.

Ибрахим Золфакари, говорител на военното командване на Иран: "Повтарящите се авантюристични и враждебни действия на Съединените щати за намеса в управлението на Ормузкия проток сериозно застрашиха регионалната сигурност, международната търговия и преминаването на петролни танкери и търговски кораби."

В отговор на американските удари, Иран атакува американски военни бази в района. Бахрейн, където е разположен Пети американски флот, отново беше на прицел. Властите призоваха хората да се укрият в убежища. Йордания обяви, че са били прехванати четири ирански ракети в нейното въздушно пространство.

От днес иранските пристанища отново са под американска блокада. Според изявлението на американския президент - трябва да се вземат и такси за преминаване през протока - като всички товари, превозвани през Ормузкия проток ще бъдат таксувани с 20% от стойността им.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Искам да бъдат възстановени разходите, защото защитаваме много богата част от света. Харчим пари."

Иранският външен министър Абас Арагчи реагира подигравателно на идеята на Тръмп. Международната морска организация към ООН се обяви против въвеждането на такси за преминаването през морския път. Според организацията няма никакви правни основания Съединените щати да въвеждат подобна мярка.

20-процентните такси, новата американска блокада и иранските удари срещу танкери, "изстреляха" цената на петрола. И за една нощ тя достигна четириседмичен пик. Сорт "Брент" вече се търгува за близо 85 долара за барел.

#супертанкери #Доналд Тръмп #такса #атака #ормузки проток #Иран

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