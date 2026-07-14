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От днес Иран отново е под морска блокада

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Русия атакува Киев с балистични ракети. Съобщава се за няколко пожара. Засега няма информация за загинали и ранени. В Ормузкия проток - три танкера са били ударени. За трета поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха удари.

От Централното американско командване обявиха, че морската блокада на Иран се възобновява от днес. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че всички товари превозвани през протока ще бъдат таксувани с 20 процента от стойността им. Международната морска организация към ООН се обяви против това решение. Според организацията, няма никакви правни основания да се иска такса за преминаването през морския път. Иранският външен министър Абас Арагчи реагира подигравателно на обявените от Тръмп мерки. А от Революционната гвардия предупредиха, че няма да позволят намеса в управлението на ключовия морски път.

#морска блокада #от днес #Иран

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