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Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над Струма

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започва проверка случая скачащите деца метров мост струма
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Започва съвместна проверка социалните служби, полицията и община Симитли по случая с деца, които скачат от 13-метров мост над река Струма.

До намесата на институциите се стигна след репортаж на БНТ, за опасната практика край Кресненското дефиле. Вчера отдел „Закрила на детето“ към Дирекция социално подпомагане в Благоевград се самосезира по случая. Целта на започващата проверка е не само да бъдат установени децата и техните родители, но и да се спре опасната практика. Въпреки, че тя продължава от години и местните хора знаят за нея, до този момент в полицията няма нито един подаден сигнал. Предстои да бъдат поставени и предупредителни или забранителни табели на въпросния участък край реката.

#по случая #скачащите деца #13-метров мост #река струма #проверка

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