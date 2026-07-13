Институциите се самосезираха за скачащите деца от моста на Струма

След репортаж на БНТ за деца, които скачат от 13-метров мост над река Струма, отдел „Закрила на детето" в Благоевград се самосезира. Още утре институциите започват съвместна проверка с полицията и община Симитли на място. Въпреки че опасната практика продължава от години, до този момент в полицията няма нито един подаден сигнал. Валентина Стойнева работи на метри от моста. Казва, че всяка седмица вижда деца от съседни села, дошли да изпитат адреналина от 13-метровия скок.

Валентин Стойнева: „Преди седмица да ти кажа имаше от Полето, Черниче и от Крупник сигурно идват. Не се ли притесняват самите деца да скачат така? – Абе аз се притеснявам, не само те. Викам, Боже, това ще падне отдолу.“

Скачането от 13-метровия мост крие много опасности. Според лекарите, то се равнява на падане от четвъртия етаж върху твърда настилка. Подобно височинно падане води буквално до раздробяване на петата, а на по-късен етап и до инвалидизация.

д-р Илиан Алексиев, травматолог в МБАЛ – Благоевград: „Така че не можем да очакваме нищо по различно от това да настъпят тежки увреди на долните крайници, свързани с фрактури, счупвания в детската възраст, при което са наранени костите на ходилата. Това са осакатяващи травми.“

Рязкото потапяне в студената вода пък може да предизвика термичен шок и за секунди да направи детето безпомощно.

Любомира Стамболийска, воден спасител: „Температурата на тялото е много по-висока от тази на водата, сковава се тялото, и стягайки се започва да потъва надолу.“

След репортажа на БНТ отдел „Закрила на детето“ към Дирекция социално подпомагане в Благоевград се самосезира. И още утре започва съвместна проверка с полицията и община Симитли на място. Междувременно екипът ни се опита да разговаря с родители на деца от съседните села, които не пожелаха да застанат пред камера, но заявиха, че досега не са знаели за опасната тенденция.