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След намесата на България: Руският патриарх и Алекперов отпадат от списъка със санкции

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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намесата българия руският патриарх алекперов отпадат списъка санкции
Снимка: БГНЕС
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Имената на руския патриарх Кирил и създателя на „Лукойол” Вагит Алекперов са извадени от 21-вия пакет от санкции срещу Русия. Това стана след настояването на България. Новината беше съобщена от министъра на външните работи Велислава Петрова в Брюксел. Тя участва в срещата на първите дипломати, на която трябваше да бъде одобрен новия пакет от санкции. До решение днес, обаче, не се стигна. България подкрепя 21-вия пакет от санкции, защото всички български резерви са били взети под внимание. От санкциите отпадат както руският патриарх Кирил и основателят на „Лукойол” Вагит Алекперов, така и руският бизнесмен, свързан с доставките на части за софийското метро.

Велислава Петрова - министър на външните работи: „В случая полезното и хубавото за нас е, че нашата позиция беше отчетена, така че ние можем да подкрепим. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето, тогава, когато успее аргументирано да си защити позицията. Така че видяхме, че в този случай нашите резерви бяха взети впредвид.”

След срещите между Радев и Зеленски първо в Брюксел, а после и в Анкара, в сряда Петрова заминава за Киев. Във фокуса на визитата й са енергийни въпроси, и възможностите за увеличаване на доставките на природен газ през България за Украйна. Според Петрова проектите са в ползва на двете страни.

Велислава Петрова - министър на външните работи: „Имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украйна през следващата зима, а и в по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.”

В Брюксел Петрова представи и съвместна българо-румънска концепция за център за сигурността в Черно море, който ще работи във Варна и Констанца.

Кая Калас - върховен представител по сигурността и външните работи: „Направихме преглед на стратегията за Черно море, лансирана миналата година. ЕС инициира 65 проекта на стойност 200 милиона евро в региона. Черноморският център за сигурност, който се ръководи съвместно от Румъния и България, ще помогне за повишаване на осведомеността и защитата на критичната инфраструктура.”

Външните министри критикуваха остро решението на Международния олимпийски комитет да върне руските атлети в олимпийските игри и обявиха спиране на финансирането за Биеналето във Венеция, отново заради връщането на Русия.

#списък със санкции #руския патриарх #намеса на България #Вагит Алекперов

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