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България е внесла над 108 000 работници за три години: Регистрираните безработни у нас не са достатъчно квалифицирани

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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България е внесла над 108 000 работници за три години: Регистрираните безработни у нас не са достатъчно квалифицирани
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България е внесла над 108 хиляди работници от страни извън Европейския съюз за три години. Това съобщи в „Денят започва“ социалният министър Наталия Ефремова. От началото на годината Агенцията по заетостта е разрешила достъп до българския трудов пазар на близо 35 хиляди души. Половината от тях са сезонни работници. Най-много разрешения са издадени на граждани на Узбекистан, Турция и Непал.

Повечето чужденци са наети в производството, преработващата промишленост, строителството и транспорта.

През май в бюрата по труда у нас са регистрирани над 146 хиляди безработни. Половината от тях обаче нямат никаква квалификация.

Кадек е камериерка от Индонезия. Заплатата ѝ там е 250 евро. От 3 месеца работи във Варна.

Кадек Пранита, камериерка: „Искам да натрупам повече опит тук. Искам да печеля повече пари, за да изпращам на семейството ми.“

В този хотел имат още една служителка от Индонезия. В другия им обект на морето работят над 150 чужденци.

Кирил Пантелеев, хотелиер, Българска хотелска асоциация: „Поради липса на желание от българи и от хора, които така или иначе нямат желание. Те нямат желание да работят в нашия сектор.“

В „Денят започва“ социалният министър обясни, че у нас има много нерегистрирани безработни, които не търсят работа.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Безработицата ни е много ниска, дори бих казала нездравословно ниска. Имаме определен кръг лица, които са регистрирани в бюрата по труда, но за съжаление почти половината от тях са много нискоквалифицирани или без никаква квалификация.“

Кирил Пантелеев, хотелиер, Българска хотелска асоциация: „Хората, които са трайно незаети, не желаят да работят, особено младите – за съжаление. Допълнително нискоквалифицираните работници са задължени към колектори, към трети фирми, към банки и те държат на плащане на ръка. Ние не можем да си го позволим.“

Вносът на работници излиза скъпо. Част от служителите не успяват да пристигнат у нас навреме заради забавено издаване на визи.

Александър Александров, мениджър на хотел: „Имаме служители, които февруари месец бяха на интервю за виза, а визата си я получиха преди 4-5 дни. Съответно аз вече не мога да ги взема, защото разрешителното им за работа е изтекло и аз не мога да го удължа.“

Нуриз Скрийзи, работник от Киргизката република: „По договор бях длъжен да дойда тук на 1 май, но заради забавяне на визата пристигнах на 15 юни.“

Социалното министерство планира да ускори процедурата за внос на сезонни работници.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Предлагаме изменение, което съкращава сроковете за обработка на документацията от 10 дни на 3. От централизирана система я правим децентрализирана, така че голям брой административни служители да обработват все по-големия брой преписки.“

Заради задължения на работодатели към хазната и проблеми с документите от началото на годината 560 чужденци не са получили разрешение да работят в България.

#чужденци работници #Наталия Ефремова #Работници от трети страни #хотелиерство #Агенция по заетостта #бюро по труда

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